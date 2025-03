Fachkräften von morgen wurde die Praxis gezeigt

Workshops, Hands-on-Stationen und Austausch

600 Schülerinnen und Schüler folgten der Einladung und bekamen in 22 Betrieben Einblick in die Praxis. Einerseits in Form von Workshops und sogenannten Hands-on-Stationen, bei denen die Jugendlichen selber den Beruf testen konnten. Andererseits durch den Austausch mit den Fachkräften.