„Ich habe mir sehr schwergetan, das zu akzeptieren“, gewährte Ricarda Haaser in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar 7“ Einblicke in ihre Gefühlswelt. Die Tirolerin hatte im WM-Super-G in Saalbach einen Kreuzbandriss erlitten und verpasste damit den Rest des Heimspektakels.