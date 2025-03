Tirol: Hinter Megaprojekt steckt komplexe Logistik

Lieferung per Schiene spart 45.000 Lkw ein

Gefertigt werden sie im 365 Kilometer entfernten Sengenthal in Deutschland von der Firmengruppe Max Bögl. Stolze 530.000 Tonnen wiegen alle 54.000 Tübbingringe zusammen. Hinzu kommen noch 40.000 Tonnen Perlkies. Angeliefert wird das Material natürlich klimafreundlich per Bahn. „Mit dem Schienentransport sparen wir in der Region 45.000 Lkw-Fahrten ein“, rechnet Christoph Grasl, Vorstand der Rail Cargo Group, vor.