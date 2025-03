Grippewelle flaut ab, Aufatmen aber noch zu früh

Virenaktivität europaweit hoch

Auch in weiteren Ländern Europas ist die Influenzavirusaktivität weiterhin hoch. In den meisten Regionen wie Frankreich, Italien und den Benelux-Ländern kann vom Erreichen der Plateauphase gesprochen werden, während Deutschland in der Vorwoche noch einmal Zuwachs verzeichnen musste, informierte die MedUni.