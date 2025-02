Grippesaison am Höhepunkt: Über 100.000 Erkrankte

„Die Zahlen der Erkrankungen aufgrund der echten Grippe und der grippalen Infekte steigen nach wie vor, aber nicht mehr im Ausmaß wie in den vergangenen Wochen“, sagte ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter. Die zirkulierenden Viren A(H1N1)pdm09 und Influenza B(Victoria) seien genau jene Virusstämme, die in den Influenzaimpfungen enthalten seien, so Krauter.