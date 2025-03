„Trümmerhaufen“, aber Klopp rettet Rose den Job

Schwache Bilanz in Rückrunde

In der Bundesliga ist Leipzig nach einer schwachen Bilanz in der Rückrunde - nach fünf Unentschieden und einem Sieg setzte es nun die erste Niederlage – auf Platz sechs abgerutscht. „Der Fußball bei RB ist zurzeit ein Trümmerhaufen“, schimpft Sky-Experte Lothar Matthäus. „Mit dem, was mal da war und was jetzt ist, liegt Red-Bull-Fußball zurzeit da, wo ihn diese Verantwortlichen nie sehen wollten.“