Oliver Glasner im Visier von deutschem Krisenklub

Wie Sky berichtet, ist Glasner ins Visier von RB Leipzig geraten. Die Bullen stecken in der deutschen Bundesliga in einer Negativspirale. Nach dem 1:2 gegen Mainz am Samstag müssen die Sachsen ernsthaft um die Qualifikation für die Champions League bangen, für Marco Rose wird die Luft trotz des Erreichens des Pokal-Halbfinales immer dünner.