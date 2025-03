Slalom als Grundsatzfrage: „Werden darüber reden!“

Nach seiner Rückkehr in den Ski-Weltcup zeigt die Formkurve im Riesentorlauf stark nach oben, im Slalom kommt Marco Schwarz hingegen nicht so richtig vom Fleck. Auch in Kranjska Gora sah der Kärntner nicht das Ziel, schied zum dritten Mal in Folge aus. Womit die Überlegungen lauter werden, diese Disziplin künftig aus dem Programm zu nehmen.