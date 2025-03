„Großartiges Fernsehen“ – klägliche Performance

Selenskyj zeigte kein diplomatisches Geschick

Wer nicht in der Lage ist, in einer solch schwierigen Situation mit einem überaus mächtigen und unkontrollierbaren Gegenüber diplomatisches Geschick an den Tag zu legen, ist meiner Meinung nach der falsche Mann für diesen Job. „Es war großartiges Fernsehen“, meinte Trump am Ende dieses Gespräches. Nicht unrichtig, aber was für ein Zynismus, wenn man bedenkt, was da alles auf dem Spiel steht.