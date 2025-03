„Ich würde diesen dritten Platz gerne eintauschen“

Was bei frühlingshaften Bedingungen in Kranjska Gora knapp nicht klappte, am Ende fehlten 23 Hundertstel. „Es war nicht fehlerfrei, nicht hundertprozentig das, was ich mir vorgestellt habe – da muss ich einfach konsequenter werden“, haderte Feller. „Ich bin ein wenig überrascht, dass so eine Zeit und Platzierung rausgekommen ist - aber ich nehme es gerne mit, jedes Podest ist schön.“ Für Feller war es das insgesamt 20. in einem Slalom. „Das Podium hat er sich hart erarbeitet, wirklich verdient“, atmete auch Cheftrainer Marko Pfeifer auf. „Das ist ein sehr guter Abschluss für ein mannschaftlich starkes Wochenende.“