Slalom der Herren in Kranjska Gora – 9.30 Uhr LIVE

„Natürlich waren die ersten Tage ein bisserl zum Überwinden. Es ist sehr viel Druck abgefallen, das Kribbeln auf den weiteren Verlauf der Saison war nicht mehr so da. Aber es gibt Schlimmeres, als im Skifahren zu versagen. Es war sehr schmerzhaft, aber ich habe schon zachere Phasen in meiner Karriere gehabt“, sagte Feller, der die Ski nach Saalbach eine Woche in die Ecke gestellt hatte. „Ich muss jetzt ein Jahr warten, dass wieder die ganz großen Rennen kommen.“