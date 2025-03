Fan-Ansturm: Lieber Nacht im Spital als im Hotel!

Handball: 53.586 Zuschauer sorgten beim Auftakt von Deutschlands Handballern bei der EURO 2024 für eine Weltrekord-Kulisse. „Danke für diese Rekordkulisse“, rief Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Fans damals in der umgebauten Düsseldorfer Fußball-Arena zu. Die bisherige Bestmarke für ein Handballspiel war zuvor am 6. September 2014 in Frankfurt aufgestellt worden. 44.189 Zuschauer sahen damals das Bundesligaspiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem HSV Hamburg (28:26).