Skispringerinnen auf Titeljagd: „Lust auf mehr!“

Mit Silber in der Tasche gehen die österreichischen Skispringerinnen gestärkt in die kommenden Aufgaben bei der Nordischen WM in Trondheim. Im Teambewerb am Samstag waren einzig die Lokalmatadorinnen aus Norwegen zu stark, nach der Enttäuschung beim Einzelspringen auf der Normalschanze tags zuvor herrschte beim ÖSV-Quartett große Erleichterung. „Ich bin sehr, sehr stolz auf die anderen“, sagte Eva Pinkelnig zufrieden, nachdem sie ihre bereits fünfte WM-Silberne geholt hatte.