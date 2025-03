Pitztaler ist „kleiner Marc Zuckerberg“ von Tirol

Wollte eigentlich nur Problem seiner Mutter lösen

Mit sieben Jahren hat er bereits seine erste Homepage gebastelt. Nach der Matura an der HAK in Imst zog es ihn in die weite Welt hinaus. Er studierte in Berlin Internationale Wirtschaft und durch einen Zufall kam er zu seiner Berufung. „Meine Mama (Sonja ist die Wirtin der Umbrüggleralm in Innsbruck, Anm.) hat mich 2016 angerufen und gesagt, dass sie dringend einen Koch sucht, aber keinen findet“, erinnert sich der sympathische und bodenständige Unternehmer. Er wollte damals eigentlich nur das Problem seiner Mutter lösen – herausgekommen ist dann aber ein Start-up mit 40 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von fast 10 Millionen Euro.