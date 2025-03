Bis zu 20 Grad: „Ingeborg“ sagt Winter Kampf an

Im Inntal mildeste Temperaturen erwartet

Am mildesten wird es in Tirol im Inntal, weiß der Wetter-Experte. Auf bis zu 17 Grad klettert das Thermometer am Mittwoch. „Am Donnerstag oder Freitag könnten sich erstmals in diesem Jahr die 20 Grad ausgehen.“ Kandidaten dafür sind aber wohl eher Kärnten, Graz und Wien. Übrigens: Am Samstag startete aus meteorologischer Sicht schon der Frühling.