Ungeschickter Start, perfide Tricks: So kam Eklat

„Das Setting war körpersprachlich schon etwas Besonderes. Üblicherweise ist es so, dass zwei Staatschefs nebeneinander auf Sesseln sitzen und die Presse gegenüber, dann gibt es ein paar oberflächliche Wortmeldungen. In diesem Fall haben die Amerikaner das wohl sehr bewusst anders gewählt“, so Verra. Die entscheidende Rolle habe dabei Vizepräsident JD Vance und nicht Präsident Donald Trump selbst gespielt.