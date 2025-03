„Wirte sind Koch, Kellner, Buchhalter, Einkäufer“

„Für Gastronomen ist es heute schwieriger, als noch vor 20, 30 Jahren. Nicht zuletzt aufgrund der Pandemiezeit und des dadurch entstandenen Personalproblems. Auch die immer mehr werdenden bürokratischen Hürden und Auflagen, die oft nur schwer nachvollziehbar sind, tragen dazu bei“, so Kathrin Zollner, deren Schwiegervater Gründungsmitglied des Wirtshauskultur-Vereins war. Und damit sind etwa nicht das anfangs höchst umstrittene Rauchverbot oder die Registrierkassenpflicht gemeint – im Gegenteil: „Mittlerweile ist das für Raucher selbst kein Thema mehr. Man kann sich ja auch gar nicht mehr vorstellen, dass am Nebentisch gequalmt wird, wenn man sein Schnitzel isst. Sofern es angenehme Rahmenbedingungen dafür gibt, wird es akzeptiert, dass man vor die Tür gehen muss“, so Gerfried Hopf.