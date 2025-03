Kärntner Wirtshauswahl geht in die nächste Runde

„Auszeichnung war Motivationsschub“

Auch knapp ein Jahr danach zeigt sich Matthias Spieß vom Seewirt am Maltschacher See stolz über die Auszeichnung zum Landessieger und den Titel „Wirtshaus des Jahres 2025“: „Das war wirklich eine schöne Anerkennung, vor allem weil unsere Gäste so fleißig gevotet haben“, so der Wirt, dessen Team seither noch mehr vor Motivation strotzt: „Die Latte lag bei uns schon immer hoch, jetzt liegt sie noch höher“, schmunzelt Spieß. Die Wahl hat der Vielfach-Sommelier als Plattform gesehen: „Um uns weiterhin zu verbessern.“