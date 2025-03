Suchthilfe: Endlich alles an einem Standort

37 Betten in der Suchthilfe

Am Freitag war Übersiedlungstag: Team und Patienten bezogen die neuen Räumlichkeiten am früheren Parkplatz-Areal der Dopplerklinik. 37 Betten werden für die Entwöhnungstherapien angeboten. Zudem zieht der Psychosoziale Dienst des Landes für Beratungen und die Suchtherapie-Station der Doppler-Klinik, wo Entzugstherapien stattfinden, in den direkt an die Klinik angebundenen Gebäudekomplex ein.