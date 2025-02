Soldat tötete Angehörige seiner Ex: Lebenslang

Angeklagter: Kind nicht mit Absicht erschossen

Der Deutsche hatte sich vor Gericht umfassend zu den Taten geäußert. Dem Urteil zufolge erschoss der Mann in der Nacht zum 1. März 2024 in zwei Häusern in Niedersachsen vier Menschen aus dem Umfeld seiner damaligen Ehefrau: den 30 Jahre alten neuen Lebensgefährten der Frau, dessen 55 Jahre alte Mutter und die 33 Jahre alte beste Freundin seiner Frau, die ihre dreijährige Tochter unter einer Decke in den Armen hielt. Vor Gericht hatte der Mann ausgesagt, dass er das Kind nicht mit Absicht erschossen habe, sondern das Mädchen unter der Decke nicht gesehen habe.