Sichern Sie sich Tickets für „View from Above“!

Ein weiteres spektakuläres Element der Ausstellung ist das immersive 360°-Erlebnis, das die Besucher direkt ins All entführt. Mit modernster Virtual-Reality-Technologie können Sie die Erde aus der Sicht eines Astronauten betrachten und nachempfinden, wie es sich anfühlt, durch den Weltraum zu schweben. Ein Muss für alle, die sich für Raumfahrt und atemberaubende Naturaufnahmen begeistern! Noch bis 31. März kann man die Ausstellung in der Murgasse 10 in Graz in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr besuchen. Weitere Informationen und Tickets finden Sie HIER.