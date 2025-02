Buhrufe: Verstappen „taub“, Horner wird deutlich

Während die Lokalmatadoren Lewis Hamilton und Lando Norris in London lautstark bejubelt wurden, gab es knallharte Buhrufe für Max Verstappen. Jetzt meldet sich erstmals der Formel-1-Champions zum Aufreger zu Wort. „Gab es irgendwelche Buhrufe? Vielleicht bin ich ja taub“, meint Verstappen am Rande der Formel-1-Tests in Bahrain. „Ich muss nicht wirklich darüber reden. Es ist meine Zeit nicht wert!“