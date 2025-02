Neuer Bolide: Max Verstappen zieht erstes Fazit

„Ohnehin alles ein wenig anders“

Weniger erfreulich stimmte Marko der gestrige Stromausfall am Bahrain International Circuit. „Die Testzeit ist beschränkt, wir haben ja nur drei Tage Zeit, um das neue Auto zu erproben. Da kommt es auf jede Stunde an, umso ärgerlicher ist so etwas. Aber wie es mir vorkommt, ist dieses Jahr ohnehin alles ein wenig anders. Wir dachten, es sei für den Wintertest hier schön und warm, und nun ist es kälter als in Europa, sogar mit Regen“, so der 81-Jährige.