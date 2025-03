„Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen“

Immer wenn man denkt, dass der GAK den Fahrstuhl nach oben erwischt hat, gibt’s unerklärliche Rückschläge wie beim 3:4 gegen den WAC oder dem jüngsten 2:4 gegen Klagenfurt. „Wir müssen als Mannschaft und Verein einfach noch einige Entwicklungsschritte gehen“, blickt Elsneg realistisch auf die fehlende Konstanz. „Wir wissen, dass wir in jedem Spiel auf hundert Prozent kommen müssen, um einen Sieg einzufahren. Wir nehmen zwar einen positiven Aufwärtstrend wahr, aber die Enttäuschung über das Spiel in Klagenfurt war groß, weil das ein Spiel war, in dem wir den letzten Schritt zur Konstanz machen hätten können. Wir sind uns bewusst, dass wir noch nicht dort sind, wo wir hinwollen. Denn nur mit Konstanz kommst du von den hinteren Plätzen weg. Es erinnert mich an die Zweite Liga, wo wir zweimal hintereinander Fünfter, Sechster waren, immer wieder Spiele hatte, wo wir Pflichtsiege nicht geschafft hatten. Da waren wir noch nicht so weit. Wir sind diese Schritte aber mit viel Arbeit, Ruhe und dem nötigen Vertrauen gegangen und dann Vizemeister und Meister geworden. Ähnliche Schritte müssen wir auch jetzt in der Bundesliga gehen. Ständige Weiterentwicklung im Umfeld und in der täglichen Arbeit werden die Mannschaft stabiler machen. Es funktioniert nicht von heute auf morgen. Jede Entwicklung ist ein Prozess, der braucht Energie und Zeit benötigt.“