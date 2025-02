„Der Staub bringt uns noch um den Verstand“

Der Putzfetzen ist der tägliche Begleiter der Familie Puhl. Auch beim „Krone“-Besuch in ihrem Haus in Bad Deutsch-Altenburg im Bezirk Bruck an der Leitha hatte ihn Kurt Puhl bei sich. Kein Wunder: Wo man sich auch umsieht, in seinem Garten liegt überall Staub. „Die Belastung ist enorm. Und aktuell nimmt sie wieder massiv zu“, erklärt der 72-Jährige.