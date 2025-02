Arbeiter kappten Leitung: Ärzte nicht erreichbar

Telekom will Leitungen schnell reparieren

A1 selbst lässt auf „Krone“-Anfrage wissen, dass die Leitung wohl aufgrund der Bauarbeiten gekappt wurde. Diese stünden allerdings in keinem Zusammenhang mit der Telekom. Heute, Freitag, will man erneut zwei Techniker zu den beiden Ordinationen schicken, um die Leitungen schnellstmöglich zu reparieren oder zu erneuern.