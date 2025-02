Fixe Antenne statt Truck: Adnet arbeitet an Lösung

Notlösung mit Truck in Vorbereitung

Jetzt wird mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Ursprünglich war ein Notbetrieb mit einem A1-Eventtruck geplant. Jetzt ist aber wahrscheinlich, dass eine fixe Antenne reaktiviert wird. „Es kommt jetzt noch drauf an, ob es ein Kabel braucht oder die Versorgung über Funk laufen kann“, informiert Bürgermeister Wolfgang Auer.