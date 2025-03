LIVE ab 17 Uhr: Red Bull Salzburg trifft auf Sturm

Dort gab es in den vergangenen Jahren in der Meisterschaft wenig zu holen. In den jüngsten 15 Gastspielen in der Red Bull Arena feierte Sturm einen Sieg (3:1 am 21. November 2020) – zwei Aufstiege im Cup nicht inkludiert. „Es wird ein richtig schweres Spiel, in dem wir unbedingt drei Punkte mitnehmen wollen, die uns vor der Punkteteilung noch einmal richtig helfen würden. Salzburg hat zuletzt gegen die starke Austria gewonnen, dementsprechend wäre es für uns ein richtiger Momentum-Boost, wenn wir in diesem Spiel siegen könnten“, erklärte Stürmer William Böving. Nicht helfen kann dabei Abwehrchef Gregory Wüthrich, der wegen muskulärer Probleme im Adduktorenbereich noch pausieren muss.