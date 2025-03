LIVE ab 14.30 Uhr: Klagenfurt empfängt den LASK

Im Kampf um einen Platz unter den Top-6 der Fußball-Bundesliga bekommt es der LASK mit seinem Lieblingsgegner zu tun. Vor dem Gastspiel am Wörthersee blieben die Linzer in allen 22 Pflichtspielen inklusive Regionalliga gegen Austria Klagenfurt ungeschlagen, gingen dabei 17 Mal als Sieger vom Platz und erzielten in jeder dieser Partien zumindest ein Tor. Außerdem ist der LASK in diesem Kalenderjahr noch ohne Niederlage – was aber auch auf die Kärntner zutrifft.