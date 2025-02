Red Bull Salzburg darf auf dieses Duo hoffen

Nach dem ersten Frühjahrssieg schenkte Salzburg-Coach Thomas Letsch seiner Mannschaft einen freien Wochenstart. Weder am Montag noch am Dienstag wurde in Taxham trainiert. Die Vorbereitung für den Schlager gegen Meister Sturm am Sonntag begann damit erst gestern – dafür dann aber gleich mit zwei Einheiten.