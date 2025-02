„Like A Complete Unknown”: Spannendes Dylan-Biopic

Auch er, Chalamet, einer der sich treu bleibt. Und der sich mit manischer Akribie in Rollen verbeißt. Und so weiß er in Sachen Mimik, Intonation, ja auch Gesang zu überzeugen. Und er überträgt sein Stilbewusstsein locker nonchalant auf die Sixties-Ikone im charmanten Secondhand-Fucked-up-Look. Was ihm nun schon seine zweite Oscar-nominierung einbrachte. Bob, der Echte, ließ wissen: „Timmy’s a brillant actor.“