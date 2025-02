Angelina Jolie hinreißend als Operndiva in „Maria“

Jahrelang lebte Opernstar Maria Callas (Angelina Jolie) zurückgezogen in Paris. Mithilfe ihres Butlers und ihrer Köchin klammerte sie sich an die Hoffnung auf ein Comeback. Ein Reporterbesuch lässt alte Zeiten aufleben. Doch die Realität holt sie ein – am 16. September 1977 wird sie tot in ihrer Wohnung gefunden. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu „Maria“: facettenreich und hinreißend.