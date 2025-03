Steirerin ist die beste Brautstylistin Österreichs

Matjasic ist seit 2022 selbstständig, heuer trat sie erstmals beim Austrian Wedding Award an. Neben ihr auch viele erfahrene Stylisten – „bestimmt 20 oder 30“, erzählt sie. Doch der Titel ging sie: „Ich war unglaublich stolz und bin direkt in Tränen ausgebrochen. In der Branche ist das die beste und schönste Auszeichnung, die man bekommen kann.“