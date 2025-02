NHL: Rossi trifft, aber am Ende jubelt Kasper

Marco Kasper ist mit den Detroit Red Wings die Revanche im zweiten Österreicher-Duell in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL innerhalb von drei Tagen gelungen. Die Red Wings feierten am Dienstag in St. Paul gegen Minnesota Wild mit Marco Rossi einen 3:2-Auswärtserfolg. Der Vorarlberger Rossi brachte die Gastgeber mit seinem 21. Saisontor in Führung, der Kärntner Kasper bereitete nach 0:2-Rückstand von Detroit den Anschlusstreffer vor.