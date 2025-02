Matchwinner Rossi: „Das sah fast wie geplant aus“

Starke 142 Einsätze in Folge und 90 Punkte am Konto: Marco Rossi war Minnesotas Held gegen Detroit, erzielte mit dem Siegestor zum 4:3 in der Overtime seinen 20. Saisontreffer. In der Nacht auf Mittwoch kommt es in Minnesota zum erneuten Österreicher-Duell mit Marco Kasper.