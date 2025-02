EU-Ratspräsident beruft raschen Video-Gipfel ein

Der französische Präsident Emmanuel Macron würde wohl über seinen Aufenthalt in Washington und sein Treffen mit US-Präsident Donald Trump berichten, kündigte Costa am Dienstag auf X an. Darüber hinaus soll der Videogipfel als Vorbereitung auf den für 6. März einberufenen Sonder-EU-Gipfel in Brüssel dienen. Ob Interimskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) zugeschaltet sein wird, ist noch unklar.