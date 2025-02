Jahrhundertealtes Haus in Flammen: Ursache geklärt

Mehr als 150 Feuerwehrleute vor Ort

Eine Reinigungskraft in der anderen Doppelhaushälfte alarmierte die Feuerwehr. Mehr als 150 Mann aus Sölden und den umliegenden Gemeinden rückten an und brachten die Flammen zunächst unter Kontrolle. Jedoch brach das Feuer nach einiger Zeit im Bereich des Dachstuhles erneut aus. Der Löscheinsatz musste vorwiegend mit Atemschutz durchgeführt werden und dauerte bis in die Abendstunden.