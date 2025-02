Schwieriger Löscheinsatz in Sölden: Hund kam um

Der Löscheinsatz musste vorwiegend mit Atemschutz durchgeführt werden, er dauerte am Sonntagabend noch an. Personen wurden nicht verletzt. Gäste, die sich im Dachgeschoss jener Doppelhaushälfte eingemietet hatten, in welcher der Brand ausgebrochen war, waren in den frühen Morgenstunden zum Skifahren aufgebrochen und noch außer Haus.