America First ist Amerika alleine

In dieser Art von Selbstsucht stößt Trump reihenweise alte Freunde vor den Kopf, bricht alte Brücken der Verbundenheit Amerikas mit Europa ab und startet einen Krieg gegen internationale Organisationen. Hingegen turtelt er mit anderen Autokraten wie Kremlchef Putin. Der frühere australische Premierminister Malcolm Turnbull erinnert sich an Begegnungen zwischen Trump und Putin: „Er verhielt sich wie ein 12-Jähriger, der am Sportplatz den Kapitän einer berühmten Fußballmannschaft wie einen Helden anhimmelt wirklich seltsam.“