Katze überlebte bei Umzug drei Wochen in Sofa

Katzen haben bekanntlich sieben Leben – einige davon muss die Katze „Sunny-Loo“ bei diesem Vorfall in den USA bestimmt aufgebraucht haben. Als die Umzugshelfer anrückten, versteckte sich die Samtpfote in einem Sofa. Erst nach drei Wochen kamen die Möbel im neuen zu Hause an: Die Katze überlebte die Tortur ausgehungert.