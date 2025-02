Tirolerin (30) sticht auf Lebensgefährten ein

Wie die Polizei erst am Samstag bekannt gab, kam es am Mittwoch gegen 19.30 Uhr zum folgenschweren Zwischenfall in einer Wohnung in Innsbruck. „Eine 30-jährige Österreicherin versetzte ihrem Lebensgefährten, einem 34-jährigen Serben, nach einer vorerst verbalen und dann tätlichen Auseinandersetzung mit einem Küchenmesser einen Stich in den Rücken“, heißt es seitens der Polizei. Ein vorerst verbaler Streit sei eskaliert. Auch die Frau soll dabei leicht verletzt worden sein.