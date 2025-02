1 Jahr nach Brand: „Kein Hinweis, dass Mann lebt“

Der tragische Vorfall löste von Beginn an viele Spekulationen in der Region aus. So hieß es, dass das Paar aus dem geliebten, abgelegenen Haus am Zwainerberg ausziehen sollte. Nun ärgern sich manche, dass durch neue Gerüchte das Ansehen des renommierten Bergsteigers „beschmutzt“ werde.