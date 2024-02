Kriminalrätsel um Brand in abgelegenem Haus

Ein dreigeschoßiges Holzhaus wurde in der Nacht auf Montag in St. Ilgen (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ein Raub der Flammen. Am Dienstag war das Landeskriminalamt mit Spürhunden am Brandort, um im Schutt und der Asche auch nach den Bewohnern zu suchen. Doch die Arbeit gestaltet sich äußert schwierig.