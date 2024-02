Bergsteiger-Legende und Ehefrau starben im Feuer

Was ist in der Nacht auf Montag in dem Bauernhaus am Zwainerberg am Fuße des Hochschwabs passiert? Diese Frage wird sich wohl nie restlos klären lassen. Fix ist, dass gegen Mitternacht der dreigeschoßige Holzbau in Flammen aufging und trotz intensiver Löschversuche der Feuerwehr komplett niederbrannte.