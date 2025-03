Heilwig Pfanzelter: Die Sprecherin, die schweigt

„Urlaub“ im Kloster

„Ich habe ein Buch von Ursula Karven gelesen und es hat mir total eingeleuchtet, ich dachte mir ,So, das mache ich jetzt’ und schon bald war mir klar, dass ich diesen Weg nicht mehr verlassen will!“ Seither ist sie jeden Tag im Yogastudio oder auf ihrem Meditationskissen zu Hause. „Natürlich hält das fit und beweglich, vor allem aber bringt es meinen Kopf zur Ruhe. Es schenkt Gelassenheit! Unser Leben verläuft ja nicht gradlinig, und egal ob ich mal himmelhochjauchzend bin oder zu Tode betrübt. Ich setze mich auf die Matte, meditiere, praktiziere Yoga und die Welt schaut wieder ganz anders aus“, sinnierte Pfanzelter über ihre liebste Beschäftigung. Mittlerweile hat die 71-Jährige – welche sich mit 60 selbstständig machte, anstatt in Pension zu gehen – auch eine Ausbildung zur Achtsamkeitslehrerin absolviert und mindestens einmal im Jahr, unternimmt sie sogar eine Reise in ein sogenanntes Schweige-Retreat.