Friedrich Merz: Neuer Kanzler mit klarer Kante

Bodenständiger Millionär mit Privatflugzeug

Friedrich Merz wurde am 11. November 1955 in Brilon im Sauerland in Nordrhein-Westfalen geboren. Aufgewachsen als ältestes von vier Kindern in einer konservativen Juristenfamilie, wurde ihm früh Disziplin und Verantwortungsbewusstsein vermittelt. Schon sein Großvater war Bürgermeister in Brilon, sein Vater Richter. Diese familiäre Prägung legte den Grundstein für seinen Weg in die Politik. 1972 trat Merz als Jugendlicher in die CDU ein. Er studierte Rechtswissenschaften, arbeitete anschließend als Richter und später als Wirtschaftsanwalt. 1989 wurde er ins Europäische Parlament gewählt, wo er erste internationale Erfahrungen sammelte. 1994 wechselte er in den Bundestag und begann seinen Aufstieg in der Bundespolitik.