Auch Alcaraz, De Minaur und Medwedew in Doha out

Ein Exodus der Gesetzten ist beim mit rund 3 Millionen Dollar dotierten ATP-500-Turnier in Doha zu verzeichnen. Nach dem Auftakt-Aus von Novak Djokovic verabschiedeten sich am Donnerstag im Viertelfinale der topgesetzte Carlos Alcaraz (ESP), die Nummer zwei Alex de Minaur (AUS) und die Nummer vier Daniil Medwedew (RUS). Der von der Setzung her Beste im Halbfinale ist Andrej Rublew, der sich den Halbfinaleinzug erst mit dem achten Matchball gegen De Minaur sicherte.