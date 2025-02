Ex-Profi: „Sinner schadet unserem Sport immens“

„Das ist definitiv ein Kuhhandel, und darüber beschweren sich die meisten Profis. Es gab jetzt diesen Zeitpunkt, wo man diese Sperre wunderbar einbauen konnte, ohne dass Sinner ein Grand-Slam-Turnier verpassen würde. Auch nach den US-Open wäre das möglich gewesen. Keiner versteht, dass so etwas wie ein Vergleich getroffen wurde. Die meisten Profis verlangen eine klare Handhabe, ein klares Regelwerk, bei dem drinsteht, was genau zu tun ist – und bei dem nicht verhandelt wird“, so Ex-Profi Waske. Der 49-Jährige fordert: Entweder man sperrt Sinner, dafür aber für einen längeren Zeitraum als drei Monate, oder man sieht gänzlich von einer Strafe ab.