Paukenschlag! Djokovic gleich zu Doha-Auftakt out

Der 37-jährige Rekord-Grand-Slam-Gewinner unterlag als Nummer 3 gesetzt dem Italiener Matteo Berrettini in 1:34 Stunden 6:7(4), 2:6. Djokovic hatte davor im Saisonverlauf in Brisbane im Viertelfinale verloren und musste bei den Australian Open im Halbfinale gegen den Deutschen Alexander Zverev aufgeben. Es war Djokovic‘ erster Auftritt in Doha seit 2018.