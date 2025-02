Schmerzmittel kosten NBA-Star 2,8 Millionen Dollar

„Keinerlei Absicht“

„Bobby nahm dieses entzündungshemmende Schmerzmittel wegen einer Ellenbogenverletzung, die er sich im vergangenen Herbst zugezogen hatte, und glaubte, er nehme Toradol, um die Schmerzen in Vorbereitung auf das Spiel an diesem Abend zu lindern. Ich bin sehr enttäuscht, dass die NBA ihre Regeln so strikt umsetzt, weil in Bobbys Fall keinerlei Absicht vorlag“, erklärt Agent Bartelstein.